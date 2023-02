Un iPhone di prima generazione sigillato nella sua confezione è stato venduto all’asta domenica per l’incredibile cifra di 63.356,40 dollari.

Si stima che l’iPhone da 8 GB non aperto costasse almeno 50.000 dollari, ma è stato valutato ancora di più.

Il telefono è stato venduto per più di 100 volte il suo prezzo originale (costava 599 euro nel 2007). Le offerte sono iniziate a 2.500 e sono state aperte il 2 febbraio.

All’epoca, lo smartphone presentava un innovativo touchscreen, un browser web e una fotocamera da 2 megapixel. I consumatori potevano scegliere tra il modello con 4 GB di spazio di archiviazione per 499 o il modello con 8 GB di spazio di archiviazione per 599 quando è stato messo in vendita per la prima volta il 29 giugno 2007.

Steve Jobs aveva presentato il nuovo prodotto noto come iPhone mesi prima a una fiera di San Francisco chiamata MacWorld. Ha ricevuto il premio “l’invenzione dell’anno” da Time Magazine ed è diventato rapidamente il prodotto più venduto di Apple.

Una scelta saggia

La fortunata venditrice dell’iPhone da 63.000 dollari, Karen Green, ha dichiarato di aver ricevuto il telefono come regalo da amici per aver iniziato un nuovo lavoro nel 2007.

Green, tuttavia, aveva già un nuovo telefono e non voleva cambiare operatore per attivare l’iPhone, ha detto. È rimasta chiusa sul suo scaffale per 12 anni.

“Non volevo sbarazzarmi del mio telefono e ho pensato, è un iPhone, quindi non passerà mai di moda‘”, ha detto durante il segmento “Treasure Hunt” dello show.

Il perito residente dello spettacolo lo aveva valutato a 5.000 dollari all’epoca.

Ma a ottobre, Green ha visto che un iPhone non aperto e di prima uscita è stato venduto per 39.339 in una precedente asta tenuta da LCG.

Ha detto a Insider che dopo aver conservato il telefono per tutti quegli anni, ha deciso che era ora di venderlo per sostenere la sua nuova attività commerciale: uno studio di tatuaggi cosmetici nel New Jersey.