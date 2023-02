App pericolose, fareste meglio a cancellare queste applicazioni

Negli ultimi tempi, gli specialisti di sicurezza informatica che si occupano della protezione dei dispositivi mobili, in particolare gli smartphone, stanno riscontrando un aumento dei software malevoli. Questi programmi, chiamati malware, sono progettati per danneggiare i dispositivi degli utenti, rubare informazioni personali o compromettere la sicurezza informatica dei loro dispositivi. Ecco le app pericolose da cui girare alla larga.

App pericolose: l’elenco delle più letali

In seguito all’identificazione di ben 203 applicazioni contenenti malware su piattaforme Android e iOS, gli esperti di Dr. Web hanno segnalato la presenza di alcune app particolarmente pericolose. Queste app, mascherate da promozioni per ricevere buoni regalo, in realtà contengono un codice malevolo che, una volta installato sui dispositivi degli utenti, li infetta.

Si tratta di una minaccia molto seria per gli utenti, in quanto le app possono sembrare legittime e innocue, ma in realtà rappresentano un pericolo serio per la sicurezza dei loro dati personali e del dispositivo stesso. È quindi estremamente importante che gli utenti di smartphone siano vigili e si assicurino di installare solo applicazioni da fonti sicure e affidabili, evitando di scaricare programmi da fonti non certificate o sconosciute.

Qui di seguito troverete l’elenco nero:

Lucky Step – Walking Tracker

WalkingJoy

Lucky Habit: health tracker

Wonder Time

Golden Hunt

Reflector

Seven Golden Wolf blackjack

Unlimited Score

Big Decisions

Jewel Sea

Lux Fruits Game

Lucky Clover

King Blitz

Lucky Hammer

24h Translate

Amazinghitchen

Aquawar

Arplanner Sketchplan

Arsketch Quickplan

Best Translate

Best Translate Tool

Bestcalculate Multifuction

Biscuit

Biscuitent

Breaktower

Burningman

Cacluatepto

Carstiny

Cooking

Delicious Recipes

Diving Weather Radar

Dressup

Fastdownloader

Folding Blocks Origami Mandala

Fortunereller Video Downloader

Goldencat Hillrang

Happycooking

Hexadom

Hexamaster

Ichinyan Fashion

Imgdowlader