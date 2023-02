App Android pericolose, fate attenzione perché fingono di regalarvi buoni sconto

Recentemente, gli esperti di sicurezza informatica specializzati in smartphone stanno segnalando un aumento di software contenenti malware. Dopo aver identificato 203 app malevole su Android e iOS, gli esperti di Dr. Web hanno segnalato l’esistenza di alcune app Android pericolose che promettono buoni regalo ma in realtà infettano i dispositivi mobili degli utenti.

App Android pericolose: l’elenco completo

Le applicazioni incriminate funzionano in modo molto semplice. Possono essere contapassi, richiedere di guardare pubblicità o di provare giochi, ma in ogni caso, una volta che l’attività richiesta è stata completata, l’utente riceve punti ricompensa in modo casuale. Questi possono essere ipoteticamente utilizzati per richiedere buoni regalo e altri premi, ma in realtà non accade nulla di tutto ciò.

Il problema sorge quando l’utente disinstalla l’app pensando che non funzioni, poiché le applicazioni lo costringono a guardare pubblicità per permettere allo sviluppatore di guadagnare somme considerevoli, e a volte infettando il dispositivo con i malware. L’obiettivo è sempre lo stesso, rubare le credenziali dell’utente e ottenere ulteriori entrate tramite la visualizzazione di annunci a schermo intero in momenti casuali.

In un unico rapporto, Dr. Web ha anche fornito i nomi delle applicazioni scoperte e ha invitato gli utenti a disinstallarle il prima possibile. Questo rappresenta un richiamo importante per i possessori di smartphone Android, ovvero prestare attenzione alle app che si scaricano e fare attenzione alla loro sicurezza. Qui di seguito troverete l’elenco delle applicazioni minacciose: