L’Italia non è l’unico Paese europeo a risentire degli effetti dell’elevato costo dell’energia; l’intero continente ne sta subendo le ripercussioni economiche ed energetiche. L’intero continente europeo è stato segnato da questa situazione sin dallo scoppio delle prime ostilità in Ucraina, un anno fa. Come primo esempio, pensiamo all’impennata scandalosa del prezzo di materie prime come l’olio di arachidi, che ha portato a un’inflazione ridicola in tutta l’industria alimentare.

Inoltre, il prezzo dell’energia (sia dell’elettricità che del gas metano) è aumentato considerevolmente, costringendo i principali fornitori di energia (come Enel Energia in Italia) ad aumentare le bollette mensili dei loro clienti e contribuendo a creare un senso di disagio pervasivo in tutto il continente.

Il riscaldamento durante i mesi freddi può essere costoso

Fortunatamente, il governo italiano è intervenuto rapidamente introducendo una serie di misure volte a far fronte all’elevato costo dell’energia e ad aiutare le fasce più vulnerabili della popolazione, come è avvenuto in altri Paesi europei.

Tra le tante azioni intraprese, spiccano i crediti d’imposta e le detrazioni a disposizione di chi investe in impianti domestici moderni ad alta efficienza energetica, che riducono le spese mensili grazie al minor consumo di energia. Molte famiglie, però, hanno scoperto che questo non è sufficiente e non riescono a far fronte ai propri impegni finanziari alla fine del mese, rischiando di finire sotto la soglia di povertà.

Una delle maggiori categorie di spesa durante i mesi autunnali e invernali è probabilmente il riscaldamento, necessario per mantenere una temperatura interna confortevole durante tutto l’anno. In questo periodo, radiatori, caldaie, scaldabagni e termostati sono tutti molto richiesti.

Il condizionatore a pompa di calore è una valida alternativa al radiatore tradizionale. Il nostro consiglio principale dipende dal contesto; ad esempio, se avete bisogno di riscaldare la casa in modo continuo e uniforme (tenendo conto di tutte le stanze), il radiatore è l’opzione migliore. Se invece avete bisogno di riscaldare rapidamente una stanza, la pompa di calore è l’opzione migliore, poiché, a differenza del radiatore, è in grado di mantenere una temperatura confortevole in un ambiente e di farvi risparmiare.