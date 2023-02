La dipendenza dai social media dovrebbe essere considerata una malattia, hanno affermato alcuni parlamentari europei, in segno delle pressioni che devono affrontare le aziende tecnologiche e della crescente preoccupazione per l’impatto che i social network stanno avendo sulla salute mentale degli utenti.

I politici hanno chiesto ulteriori ricerche sugli effetti dei social media, ma hanno affermato che un rapporto suggerisce che ci sono buone ragioni per credere che siti come Facebook, Instagram e Twitter, che competono costantemente affinché gli utenti trascorrano più tempo sulle loro piattaforme, potrebbero avere un effetto corrosivo sui bambini.

“È fondamentale proteggere i giovani per garantire che siano mantenuti sani quando sono online“, hanno affermato i parlamentari, che ritengono che il governo dovrebbe finanziare con urgenza studi a lungo termine per vedere se una definizione clinica per la dipendenza dai social media dovrebbe essere introdotto.

Un problema che sta diventando mondiale

Il rapporto è stato compilato dal gruppo parlamentare di tutti i partiti sui social media e la salute mentale e il benessere dei giovani, composto da parlamentari interessati all’argomento. Il rapporto è stato scritto con l’assistenza dell’ente di beneficenza Royal Society for Public Health (RSPH), che ha approvato i suoi risultati a seguito di una serie di udienze di prova.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha già proposto di includere il disturbo del gioco nella prossima revisione del suo manuale di classificazione internazionale delle malattie, classificandola come una malattia mentale in cui viene data priorità crescente al gioco rispetto ad altre attività nella misura in cui il gioco ha la precedenza su altri interessi e le attività quotidiane.