Euronics fa sognare tutti i consumatori con la presentazione di un volantino quasi unico nel proprio genere, al cui interno si possono scovare innumerevoli occasioni per spendere poco o niente, ed allo stesso tempo la migliore soluzione su cui fare affidamento per la tecnologia generale.

Il volantino si allontana dai canoni classici che siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che gli acquisti non possono in nessun modo essere completati sul sito ufficiale, ma sarà sempre necessario recarsi personalmente in un punto vendita, dove completare l’ordine effettivo, a patto che sia di proprietà del socio Euronics Nova.

Euronics, le occasioni sono dietro l’angolo

Come sempre, focalizziamo la nostra attenzione sul mondo degli smartphone, il segmento più desiderato e richiesto da parte del pubblico nostrano. I prezzi più interessanti partono dalla fascia alta della telefonia mobile, con la possibilità ad esempio di acquistare un buonissimo Samsung Galaxy S22, non sarà il modello più recente ma resta ancora ottimo, a 699 euro, passando anche per Apple iPhone 13, disponibile a 799 euro.

Sempre restando nel segmento della telefonia mobile, è ad ogni modo possibile spaziare verso fasce più economiche, come ad esempio Xiaomi 12 Lite, disponibile a meno di 430 euro, come anche tantissimi alti elementi dei brand più rinomati, quali possono essere i vai Realme, Redmi, Xiaomi, Motorola ed anche Samsung, tutti in vendita a cifre che rientrano nel prezzo elencato qui sopra, ma con unità sempre limitate.