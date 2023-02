Netflix è una piattaforma di streaming online che ha rivoluzionato il mondo delle serie tv. La chiave del successo di Netflix è stata la capacità di offrire ai propri utenti una vasta gamma di contenuti, tra cui film, serie TV, documentari, programmi per bambini e molto altro. Inoltre, la piattaforma ha investito molto nella produzione di contenuti originali

Nell’ultimo mese, Netflix ha lanciato alcune nuove serie originali che stanno già riscuotendo un grande successo tra il pubblico.

Tutte le volte che ci siamo innamorati

Il 14 febbraio, proprio il giorno di San Valentino, è uscita su Netflix la serie tv Tutte le volte che ci siamo innamorati. Si tratta di un prodotto spagnolo creato dagli stessi autori della fortunata serie Èlite. La trama si dirama in due linee temporali, il 2003 e il 2022 e vede come protagonisti l’aspirante regista Irene e l’affascinante Julio che porteranno avanti una storia d’amore passionale e travagliata. La serie è composta da 8 episodi dalla durata di 40 minuti tutti da gustare.

La legge di Lidia Poët

Dal 15 febbraio è invece disponibile La legge di Lidia Poët, serie tv tutta italiana che narra le vicende della prima avvocata d’Italia interpretata da una fantastica Matilda De Angelis. La serie, diretta da Matteo Rovere, è ambientata nella Torino di fine 800 e vede la protagonista battersi per poter esercitare la sua professione e contemporaneamente occuparsi di casi da risolvere.

Mio papà va a caccia di alieni!

Il 9 febbraio è uscita la serie animata fantascientifica Mio papà va a caccia di alieni!. La serie creata da Everett Downing e Patrick Harpin narra le vicende di due bambini che seguendo il loro padre, intraprendono un viaggio intergalattico, per scoprire che il padre non è un camionista come hanno sempre pensato, bensì un cacciatore di taglie aliene!