Di brevetti riguardanti un presunto iPhone pieghevole ne sono emersi parecchi e Apple continua a depositare documenti che descrivono il dispositivo contrapponendosi alle voci secondo le quali l’azienda non proporrà alcun melafonino con display flessibile.

Nei mesi scorsi, infatti, è trapelata la notizia per la quale il primo dispositivo flessibile prodotto da Apple sarà un iPad e sarà pronto al debutto soltanto il prossimo anno.

iPhone pieghevole con bordi touch: un brevetto descrive il dispositivo!

“Electronic Devices With Display And Touch Sensor Structures” è il nome del brevetto recentemente depositato da Apple, che descrive un iPhone pieghevole con bordi touch.

Il melafonino apparso in brevetto appare dotato di un involucro sotto il quale sono presenti sensori che rendono ogni parte dello smartphone sensibile al tocco e quindi in grado di rispondere ai comandi tramite touch. Anche i bordi, apparentemente normali, sarebbero quindi capaci di reagire all’input sostituendo i tasti fisici.

Le probabilità che Apple possa rilasciare in tempi brevi un iPhone pieghevole non sono alte ma non è da escludere la possibilità che il brevetto faccia riferimento soprattutto alla volontà del colosso di rimuovere i tasti fisici. Una delle anticipazioni emerse in rete sui prossimi iPhone 15 si sofferma, infatti, sulla presenza di tasti allo stato solido e ciò permette di supporre che, in futuro, l’azienda di Cupertino potrebbe proporre un iPhone totalmente privo di tasti fisici.

A sostegno dell’arrivo di un iPhone con display flessibile ci sono ancora scarse prove ma entro il prossimo anno potrebbe debuttare il primo iPad pieghevole.