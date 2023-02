PlayStation, se possiedi ancora la prima console della storia preparati a diventare ricco

La PlayStation ha avuto un enorme impatto nella storia dei videogiochi. Lanciata nel 1994 da Sony Computer Entertainment, la console ha conquistato rapidamente il pubblico grazie alla sua innovatività e alla massiccia campagna pubblicitaria. Difatti ha introdotto una serie di funzionalità completamente nuove per i giocatori, come colori e suoni spettacolari, modelli 3D con un dettaglio e una fluidità fuori dal comune, e titoli dalla storia travolgente. Ebbene, tutto questo oggi ha un valore inimmaginabile che vi farà guadagnare cifre spaziali.

PlayStation: non gettate la vostra vecchia console!

Torniamo a parlare delle sue caratteristiche innovative: nella PlayStation 1 fu introdotta la possibilità di riprodurre cd musicali e utilizzare la console come un vero e proprio impianto stereo. Inoltre, il controller ergonomico e la possibilità di salvare i progressi di gioco con le Memory Card hanno apportato nel tempo un valore spropositato.

La produzione di PlayStation è durata dal 1994 al 2000, quando la PSone ha preso il suo posto come versione più moderna e aggiornata della console. Tuttavia, la prima versione continua ad avere un grande valore tra gli appassionati di videogiochi. Essendo fuori produzione da oltre 20 anni, è difficile trovare una console in ottime condizioni, ma coloro che ancora la possiedono possono venderla per un prezzo che oscilla tra i 40-60 Euro. Il costo ovviamente aumenta per coloro che hanno ancora la scatola e gli accessori originali.

Nonostante l’avvento di console più moderne, la PlayStation originale ha ancora un posto speciale nel cuore di molti giocatori. Non a caso titoli come Tekken, Metal Gear Solid, Tomb Raider, Gran Turismo, ISS Pro Evolution, Resident Evil e Final Fantasy sono diventati veri e propri classici del gaming.