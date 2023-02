Motorola ha intenzione di presentare per questo nuovo anno numerosi dispositivi. Tra questi, ci sarà anche una nuova versione di un suo smartphone dotato di pennino. Si tratta in particolare del prossimo Motorola Moto G Stylus 2023 e, in queste ultime ore, sono state pubblicate in rete le prime immagini renders realizzate dal noto leaker OnLeaks.

Motorola Moto G Stylus 2023, ecco le immagini renders del leaker OnLeaks

Nel corso delle ultime ore OnLeaks ha realizzato e pubblicato in rete le prime immagini renders del prossimo smartphone del produttore Motorola. Come già accennato, stiamo parlando del prossimo Motorola Moto G Stylus 2023. Osservando attentamente i renders, possiamo notare come questo smartphone potrà contare su un display molto ampio.

Quest’ultimo sembra avere i bordi piatti e le cornici piuttosto sottili, fatta eccezione per quella inferiore che risulta leggermente più pronunciata. In alto al centro, come ormai di consueto, l’azienda ha deciso di collocare un piccolo foro per la fotocamera anteriore. Sul retro lo smartphone avrà invece un modulo fotografico composto da due fotocamere.

Nello specifico, ci sarà un sensore fotografico principale da 50 MP. Quest’ultimo sarà affiancato da un secondo sensore (magari un macro?) Più un piccolo flash LED. Al centro della backcover sarà invece presente il logo dell’azienda. In basso sul frame saranno invece presenti una porta Type C, il microfono, lo speaker audio, il jack audio da 3.5 mm per le cuffie e il pennino integrato. Tra le caratteristiche, invece, sappiamo che lo smartphone avrà fino a 6 GB di memoria RAM e fino a 256 GB di storage interno.