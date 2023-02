Amazon Warehouse è il magazzino che rivende prodotti resi ad Amazon per i più svariati motivi, o anche ricondizionati dai centri assistenza, a prezzi decisamente più bassi del normale listino che si può trovare sempre sullo stesso store di e-commerce, godendo ugualmente delle medesime condizioni d’acquisto.

Amazon Warehouse, tantissimi sconti vi aspettano

La promozione di Amazon Warehouse è attiva fino al 21 marzo 2023 (più precisamente alle 23:59 di quel giorno), e prevede appunto la possibilità di godere di un extra sconto del 30% rispetto al prezzo originariamente mostrato, che ricordiamo essere già ridotto in confronto al listino stesso. QUI trovate tutti gli sconti.

Le riduzioni sono legate alle più svariate categorie, si trovano infatti prodotti di Informatica, Elettronica, Fotografia, Casa e Cucina, ma anche Fai Da Te e similari, con oltre 60’000 modelli differenti effettivamente disponibili. Per dovere di cronaca, ricordiamo comunque che le condizioni di vendita sono invariate rispetto al normale, con possibilità di reso entro 30 giorni dall’acquisto; l’unica differenza riguarda la garanzia legale, non sarà difatti di 2 anni dalla data della ricezione, bensì di soli 365 giorni.

Per il resto potrete fruire di tutti i servizi generalmente proposti da Amazon, affidabilità al top, descrizione dettagliata del singolo prodotto che andate ad acquistare, anche con descrizione delle eventuali problematiche, e possibilità, come anticipato, di renderlo gratuitamente entro 30 giorni dal momento in cui lo ricevete a casa.