WhatsApp distrugge Telegram con la nuova funzione per le chat in arrivo

Riuscire a capire quale tra WhatsApp e Telegram sia la migliore risulta oggi davvero complicato dal momento che entrambe le applicazioni hanno qualcosa di esclusivo. Si tratta certamente, quando si parla di WhatsApp, di una delle applicazioni più importanti in assoluto, una di quelle che hanno dato il via al vero mondo della messaggistica istantanea senza doversi servire dei messaggi SMS classici. Da diverso tempo gli utenti non riescono a farne a meno, soprattutto quando gli sviluppatori hanno deciso di aggiornare l’applicazione con tantissime novità interessanti che oggi sono sotto gli occhi di tutti.effettivamente WhatsApp continua ad aggiornarsi e a portare delle grandi novità, le quali non fanno altro che puntellare la difesa contro Telegram, applicazione molto audace e piena di funzionalità.

Da diversi giorni non si parla d’altro se non del nuovo update che WhatsApp sta per rilasciare per tutti. Stando a quanto riportato, qualcuno l’avrebbe già ricevuto, cominciando ad utilizzare ben volentieri.

WhatsApp: arriva il nuovo aggiornamento che consente di fissare in alto le chat, proprio come fa Telegram da tempo

Il grande cambiamento non ci sarà questa volta per quanto riguarda WhatsApp, visto che l’aggiornamento in questione non va a stravolgere nulla. Quello che viene implementato è di certo all’interno delle chat, le quali potranno essere ordinate più di prima.ci sarà infatti grazie a questo nuovo aggiornamento l’opportunità di fissare in alto le conversazioni più importanti, in modo da riuscire a prenderle più rapidamente senza dover scorrere nella lista dei messaggi.

Ora gli utenti saranno veramente contenti, visto che questa funzionalità era stata già annunciata da Telegram in precedenza, con WhatsApp dunque ha seguito a ruota.