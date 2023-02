Spotify qualche mese fa ha presentato i documenti che riguardano gli utili del mese di ottobre 2022 nei quali ha annunciato il raggiungimento dei 195 milioni di abbonati Premium.

Il suo obiettivo era quello di raggiungere i 200 milioni entro la fine dell’anno e, ora, possiamo dire che è stata in grado di raggiungerlo e superarlo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Spotify raggiunge i 200 milioni di abbonati Premium

Le informazioni sono state recentemente condivise nella relazione sulla performance finanziaria del quarto trimestre 2022, insieme ad altri dati finanziari del colosso. L’azienda è riuscita addirittura a raggiungere i 205 milioni di utenti abbonati Premium e inoltre ha anche condiviso che ora ha 489 milioni di utenti attivi.

L’azienda ha anche condiviso di essere stata in grado di espandere il proprio servizio di audiolibri in Australia, Regno Unito, Nuova Zelanda e Irlanda. Inoltre, la società alla fine dello scorso anno ha implementato il supporto per la fatturazione tramite Google Play Store.

Durante il CES, Google ha annunciato la sua partnership con Spotify, integrando Connect nel lettore multimediale Android 13 predefinito . Mentre concorrenti come Apple Music e Amazon Music hanno aumentato i prezzi, Spotify deve ancora farlo, anche se il co-fondatore e CEO Daniel Ek ha condiviso l’anno scorso che c’è tutta l’intenzione. Vi ricordo che l’abbonamento Premium della piattaforma permette di ascoltare tutti i brani che volete, senza salti ad un prezzo di 9.99 euro al mese con il primo mese di prova gratuito.