L’8 febbraio 2023 Google terrà un evento a Parigi. Le tematiche non sono ancora chiare ma ci si aspetta sicuramente l’annuncio dell’approdo sul motore di ricerca dell’intelligenza artificiale.

É sicuramente molto importante per i motori di ricerca aggiornarsi con la tecnologia che avanza per non finire nel dimenticatoio. C’è chi pensa che i sistemi di intelligenza artificiale, come ChatGPT di OpenAI renderanno inutili i motori di ricerca in tempi brevissimi. E questo potrebbe concretamente accadere.

Google e i progetti sull’IA

Già a partire dal 2020 l’azienda ha cominciato a lavorare sull’intelligenza artificiale, rinunciandoci poi per evitare che questo diventasse un problema economico per Google. Adesso pero i tempi sono cambiati, la concorrenza è spietata, e non può più permettersi di rimanere indietro.

L’azienda fa sapere che: “Stiamo reinventando il modo con cui le persone cercano, esplorano e interagiscono con le informazioni, rendendo più naturale e intuitivo che mai trovare ciò di cui ciascuno di noi ha bisogno”.

Il progetto di Google per contrastare ChatGPT pare essere LaMDA (Language Model for Dialogue Application). Si tratta di una tecnologia di conversazione, un chatbot in grado di dialogare e offrire delle risposte sensate e specifiche.

Non è chiaro se questa tecnologia verrà presentata all’evento o se si ci limiterà a parlare di progetti già in via di sviluppo, come Atlas.

Nel frattempo il CEO di Google, Sundar Pichai, ha fornito delle importanti dichiarazioni, parlando di : “sbloccare le incredibili opportunità offerte dall’intelligenza artificiale” cercando di farlo però con un “profondo senso di responsabilità“.

Non ci resta che attendere l’8 febbraio per saperne di più.