Canone RAI da eliminare come il bollo auto, i trucchi per non pagare

Più volte è capitato di lamentarsi per svariate tasse da pagare, proprio come il sistema italiano impone, tra l’altro giustamente. Per avere dei servizi, bisogna sostenere economicamente il paese, anche se alcune imposte risultano fuori luogo. È il caso di due tasse in particolare, le quali rispondono al nome di canone Rai e di bollo auto, imposte che nessun altro paese richiede ai contribuenti. Proprio per questo motivo molto spesso gli italiani si disperano per dover pagare delle somme talvolta anche alte allo Stato, o meglio nel caso del bollo auto alla regione.

Canone Rai e bollo auto, c’è il modo per non pagarli

Ma quali sono i modi che permetterebbero praticamente di non pagare due tasse del genere? Ce ne sono diversi e sono tutti legali, bisogna avere dei requisiti ritenuti fondamentali. Stando a quanto riportato infatti gli utenti potrebbero evitare di pagare ad esempio il canone Rai nel momento in cui dovessero avere un’età pari o superiore a 75 anni. L’esenzione in questo caso sarebbe automatica, proprio come per coloro che hanno un reddito inferiore alla soglia minima. La stessa situazione vale poi anche per tutte quelle persone che in casa non hanno una TV per ricevere i canali.

Cambia tutto poi nel caso del bollo auto dal momento che si tratta di una tassa regionale, per cui variabile da regione a regione. Secondo le ultime informazioni riportate dagli organi ufficiali, è possibile evitare di pagare il bollo auto ad esempio Lombardia se si acquista un’auto elettrica.per i primi cinque anni si avrà l’esenzione completa.