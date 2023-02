Auricolari REALME Buds Air 3 NEO al 25% di SCONTO solo oggi

La grande offerta di oggi riguarda gli auricolari di casa realme, i quali si dimostrano ancora dei best buy.

realme Buds Air 3 Neo, ecco la grande offerta che le propone su Amazon a soli 29,99 euro: prendetele al volo

Questa volta l’oggetto dello sconto in questione da segnalare al pubblico sono le nuove cuffie di realme, le Buds Air 3 Neo. Per poterle portare a casa a 29,99 € grazie allo sconto del 25%, dovete solo completare l’operazione direttamente sul sito ufficiale di Amazon.

Grazie ad un algoritmo d’intelligenza artificiale abbinato a un algoritmo di rete neurale, queste cuffie saranno in grado di eliminare il rumore di sottofondo grazie all’isolamento delle voci umane.

I bassi saranno incredibilmente vibranti. La dimensione sarà da 10mm e questi saranno offerti da un complesso di diaframmi polimerici PEEK + TPU, così da ottenere un audio che sfrutta in totale il suo potenziale. Queste però sono solo alcune delle caratteristiche di queste cuffie, le quali arrivano su Amazon e nella loro colorazione Galaxy White. realme si conferma dunque una delle migliori aziende non solo per quanto riguarda la realizzazione di smartphone, ma anche per quanto concerne gli accessori che ruotano intorno a tale mondo.