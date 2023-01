WhatsApp ha intenzione di proporre delle nuove e interessanti novità nel corso di questo 2023. I suoi informatici sono sempre al lavoro per cercare di migliorare l’app di messaggistica istantanea più famosa in Italia. Da un lato perfezionandone la privacy e la sicurezza, e dall’altro implementandone le funzioni per rendere l’app più trasversale.

Le nuove funzioni in arrivo nel 2023

Uno dei principali aggiornamenti di WhatsApp comprende l’integrazione della ‘modalità Companion’. Questa novità, già presente in versione beta sui dispositivi Android, permetterà di collegare il proprio account su più cellulari contemporaneamente, risolvendo così il problema di dover scegliere su quale smartphone installare l’app se si è in possesso di più dispositivi. Questa funzione sarà disponibile a breve.

Un’altra importante funzione, anche per il miglioramento della privacy, sono i messaggi che si autodistruggono dopo qualche secondo. Con questo aggiornamento, WhatsApp vuole migliorare l’innovazione già aggiunta nel 2020 di poter cancellare i messaggi, ma solo dopo 7 giorni. Non è ancora prevista una data di uscita per questa funzione.

Importanti rinnovamenti anche per lo stato. Come sappiamo è già possibile condividere foto, video e link negli aggiornamenti dello stato. Da quest’anno sarà anche possibile condividere delle note vocali di massimo 30 secondi. Inoltre tutte le note saranno protette dalla crittografia end to end.

Ultimo aggiornamento, e probabilmente il più innovativo, sarà la possibilità di acquistare articoli direttamente tramite WhatsApp. Gli utenti non faranno altro che sfogliare il catalogo delle aziende e ordinare e pagare comodamente senza mai dover uscire dalla chat. Questa modalità è già stata sperimentata in India e verrà testata anche nel Regno Unito.