Già ci sono state interessanti novità per tutti i clienti di Iliad nel corso di questo primo mese dell’anno, novità confermate anche per il prossimo febbraio. Il provider francese sta lanciando nuove proposte commerciali per i suoi utenti, in particolar modo per quanto concerne la Fibra ottica.

La migliore occasione per la telefonia fissa per tutti coloro che optano per Iliad è certamente la Iliad Box. La promozione in questione garantisce al pubblico consumi senza limiti sia per le telefonate che per internet con velocità massima di navigazione a 4 Gbps, con la tecnologia della FTTH.

Iliad, anche nel 2023 tariffa con 150 Giga e Fibra ottica

In aggiunta alla promozione per la Fibra ottica, inoltre, gli abbonati di Iliad possono anche associare una delle classiche e più famose tariffe del mercato della telefonia mobile, ossia la Giga 150.

Nel mese di febbraio, infatti, il provider riporta in auge la sua migliore tariffa che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti e 150 Giga per navigare in internet al costo di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Oltre al costo mensile per il rinnovo della tariffa gli utenti dovranno aggiungere una quota una tantum di 10 euro per la sottoscrizione della SIM ed effettuare la portabilità da gestore o in alternativa l’attivazione di un nuovo numero di telefono.

Sempre a gennaio è confermato il vantaggio extra di cui potranno beneficiare tutti i clienti. Chi opta per la doppia iniziativa con Fibra ottica e telefonia mobile pagherà solo 19,99 euro al mese a tempo indeterminato per la telefonia fissa. In caso contrario la promo per la Fibra ottica avrà un costo di 24,99 euro al mese.