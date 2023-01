Android, ecco come proteggere il nostro smartphone da virus e malware

I malware rappresentano una minaccia sempre più presente per gli smartphone e i tablet Android. La possibilità di compromettere la sicurezza del proprio dispositivo è altissima, soprattutto durante la navigazione web o dopo aver installato app non sicure. Per questo motivo, diventa fondamentale proteggere il proprio dispositivo da eventuali minacce.

Android: prevenire è meglio che curare i virus

Una delle prime cose da fare è utilizzare un browser sicuro, come Firefox, che garantisce una connessione protetta e rispettosa della privacy. Inoltre, è importante cancellare periodicamente i cookie della connessione dalle impostazioni del browser. Mantenere il proprio smartphone aggiornato è altrettanto importante, controllando periodicamente la presenza di update da installare, in particolare le patch di sicurezza.

Per proteggersi dai malware su Android, è fondamentale installare solo app da fonti affidabili, come il Play Store di Google. Tuttavia, anche su questa ci sono insidie, per cui è importante verificare con attenzione le applicazioni che si stanno installando, consultando le recensioni degli utenti e diffidando dalle app con pochi giudizi o con voti molto negativi.

Un altro rischio è rappresentato dai messaggi SMS che contengono link, utilizzati dai malware per aggirare le difese degli smartphone. Per questo motivo, è importante prestare molta attenzione ai messaggi ricevuti.

Per una protezione massima, è sempre bene affidarsi ad un software antivirus completo, come Bitdefender Premium Security. Questo programma offre una protezione multi-dispositivo e multi-piattaforma (fino a 10 dispositivi tra le varie piattaforme supportate), garantendo una protezione elevata contro virus e qualsiasi altra minaccia informatica. Il costo annuale è di 59,99 euro, con un prezzo mensile inferiore a 5 euro.