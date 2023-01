Il reality show in fase di sviluppo di Netflix, Squid Game: The Challenge, non è tanto diverso dallo show vero e proprio. Alcuni partecipanti hanno avuto bisogno di cure mediche lunedì per aver sopportato temperature troppo gelide sul set. La serie è attualmente girata in due studi nel Regno Unito, dove le temperature hanno raggiunto un minimo -1 gradi Celsius lunedì durante le riprese di una partita di Red Light, Green Light.

456 concorrenti sono stati scelti per lo spin-off della serie Netflix, chi vince si aggiudica un premio in denaro di 4,56 milioni. Il gioco Red Light, Green Light, come descritto nella serie originale Squid Game, richiede ai partecipanti di rimanere in silenzio e immobili mentre sono sotto lo sguardo vigile di una gigantesca bambola robotica e di muoversi solo quando la bambola è voltata.

“Anche con il rischio di ipotermia, le persone erano disposte a rimanere il più a lungo possibile perché c’erano molti soldi in gioco“, ha detto un concorrente al tabloid britannico The Sun. “Troppi erano determinati a non muoversi, quindi sono rimasti lì per troppo tempo. C’erano persone che arrivavano pensando che sarebbero diventate milionarie, ma se ne sono andate in lacrime“.

Problemi per i concorrenti

Ma di questi 456 concorrenti si dice che almeno cinque abbiano richiesto cure mediche. Variety riferisce che un concorrente si è ferito accidentalmente alla spalla dopo essere andato a sbattere contro un muro e altri sono stati curati per disturbi lievi. Si ritiene che i concorrenti abbiano ricevuto scaldamani e biancheria intima termica in preparazione al freddo, insieme alle iconiche tute verdi della serie originale Squid Game.

In una dichiarazione condivisa con Variety, un portavoce di Netflix ha dichiarato: “Ci preoccupiamo profondamente della salute e della sicurezza del nostro cast e della nostra troupe e abbiamo investito in tutte le procedure di sicurezza appropriate. Anche se sul set faceva molto freddo e i partecipanti erano preparati a questo, qualsiasi affermazione di lesioni gravi è falsa”.

La serie originale in lingua coreana Squid Game ha battuto i record di spettatori sulla piattaforma di streaming Netflix dopo essere stata guardata da 111 milioni di utenti nei suoi primi 28 giorni nel 2021. Data la sua popolarità, la decisione di basare una serie TV reale attorno al franchise non è sorprendente.