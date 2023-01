Nella giornata odierna un nuovo asteroide passerà molto vicino alla Terra. In particolare, si tratta dell’asteroide noto con il nome di 2023 BU. Secondo quanto è emerso, questo nuovo fenomeno astronomico sarà visibile questa sera 26 gennaio 2023 ad un orario compreso tra le 20:00 e le 22:00. Il nuovo asteroide non dovrebbe rappresentare un pericolo per noi, anche se sarà il quarto più vicino al nostro pianeta mai registrato fino ad ora.

Questa sera un nuovo asteroide passerà vicino al nostro pianeta, occhi al cielo

Un nuovo fenomeno astronomico sta per coinvolgere il nostro pianeta. Come già accennato in apertura, un nuovo corpo celeste passerà vicino alla Terra nella giornata di oggi 26 gennaio 2023. In particolare, questo evento dovrebbe essere visibile in un orario compreso tra le 20:00 e le 22:00.

Questo asteroide è stato ribattezzato 2023 BU e passerà a una distanza di circa 3500 chilometri dalla superficie terrestre. A scoprire l’esistenza di questo nuovo corpo celeste, in particolare, è stato l’ingegnere e astronomo Gennaidy Borisov e lo ha fatto soltanto qualche giorno fa, cioè lo scorso 21 gennaio 2023. Questo studioso aveva già scoperto nel corso del 2019 la cometa denominata 21/Borisov.

Questo asteroide, fortunatamente, sembra che non rappresenterà un pericolo effettivo per il nostro pianeta. Nonostante questo, 2023 BU rimane comunque il quarto asteroide che passerà più vicino alla Terra mai registrato fino ad ora. La scoperta di questo nuovo corpo celeste va dunque a sommarsi alle altre tre scoperte già effettuate in questo primo mese dell’anno 2023.

L’asteroide in questione appartiene al gruppo degli asteroidi di Apollo, cioè quei corpi celesti potenzialmente pericolosi per la Terra. Come già detto più volte, comunque, sembra che non dovremo assolutamente preoccuparci di nulla. Ricordiamo che 2023 BU ha un diametro notevole, compreso indicativamente tra 3,7 e 8,2 metri.