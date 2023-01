Conad mette alle strette le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, mettendo a disposizione di tutti una campagna promozionale quasi unica nel proprio genere, con la soluzione ideale per riuscire a scoprire quali sono i prezzi più bassi del momento.

Il volantino rispecchia alla perfezione gli standard del momento, o meglio le richieste dei tantissimi consumatori che al giorno d’oggi vorrebbero cercare di spendere il meno possibile, anche sull’acquisto dell’elettronica, spesso superflua per la vita di tutti i giorni. I prezzi sono economici su tantissimi prodotti, ecco quindi che dovete recarvi il prima possibile nei negozi, per approfittare sin da subito alle promozioni del momento.

Conad, le occasioni sono alla portata di tutti

I prezzi più bassi disponibili da Conad abbracciano più che altro i prodotti per la casa, o meglio piccoli elettrodomestici pensati per la cucina, con i quali riuscire a godere di un plus di prestazioni non da poco, partendo con una spesa minima di soli 12,90 euro. Il modello in questione è lo spremiagrumi elettrico, senza però dimenticarsi dei 22,90 euro richiesti per l’acquisto del bollitore elettrico di GFerrari, oppure dei 29,90 euro necessari per comprare il tostapane Ariete.

La spesa sale di molto nel momento in cui l’utente volesse acquistare il ferro da stiro di Rowenta, infatti saranno necessari 89 euro, riuscendo ugualmente a godere di prestazioni di ottimo livello. Gli utenti che invece sono alla ricerca di una stampante HP a getto d’inchiostro a colori, potranno decidere di pagarla solamente 64,90 euro, riuscendo così ad avere il meglio, al giusto prezzo finale di vendita.