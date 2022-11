MD Discount non vuole assolutamente fare sconti alle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, e non solo, i nuovi prezzi della campagna promozionale sono in fortissimo ribasso per tutti i consumatori.

Accedere agli sconti è possibile, basta recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, e provvedere ad effettuare l’acquisto del prodotto effettivamente desiderato. Per spendere poco non sono necessarie altre operazioni, stando a quanto annunciato le scorte dovrebbero essere più che sufficienti per quasi tutti gli utenti in Italia (o meglio gli interessati).

MD Discount: le offerte sono davvero da primato per tutti

Fino al 4 dicembre i Black Days mietono vittime con tantissimi sconti speciali su cui è possibile fare affidamento, i prezzi più interessanti spaziano dai grandi elettrodomestici, come le lavatrici a soli 199 euro, passando anche per il televisore Vidaa da 299 euro, oppure la variante da 32 pollici a soli 139 euro, senza però dimenticarsi degli accessori essenziali per le nostre abitazioni.

In primis parliamo del decoder digitale da 14,99 euro, sia in versione grande che “portatile” da collegare direttamente alla porta Scart del televisore, ma passando anche per numerosi accessori come ferro da stiro, frullatore o friggitrice ad aria, quest’ultima in vendita ad un prezzo irrisorio, basteranno soli 69 euro.

Gli interessati all’acquisto di uno smartphone, potranno decidere di aggiungere al carrello lo OnePlus Nord CE 2 Lite a soli 219 euro, ma anche un notebook Medion da soli 399 euro. I prezzi sono tutti con garanzia di 24 mesi, in alcune occasioni è possibile acquistare dal sito ufficiale, e ritirare il tutto in negozio.