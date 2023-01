Secondo le ultime indiscrezioni di fonti informate (e generalmente affidabili), Apple non sembra interessata a rilasciare una nuova versione di HomePod Mini.

Ad oggi pare che l’azienda non stia lavorando a una nuova versione, quindi sarà molto difficile vedere un successore nel prossimo futuro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple non è interessata a lanciare un nuovo HomePod Mini

Le novità sono state diffuse da Mark Gurman di Bloomberg all’interno della sua newsletter Power On: l’esperto ha affermato nello specifico che in base alle sue deduzioni Apple non sta “lavorando attivamente” su un successore del suo smart speaker più conveniente. Di recente è arrivato il nuovo HomePod sul mercato, il primo a grandezza “standard” disponibile ufficialmente in Italia.

Dopo il suo lancio, molti utenti si sono chiesti che fine abbia fatto la versione Mini, sicuramente più abbordabile e conveniente per la maggior parte degli utenti alla ricerca di uno smart speaker per la propria casa. HomePod mini è rimasto l’unico smart speaker a listino da metà 2021 fino alla presentazione del nuovo HomePod di seconda generazione, anche negli USA.

Il nuovo modello arriverà il 3 febbraio e implementa una serie di funzionalità non presenti sul modello originale, ma integrate sul mini, fra cui i processori Apple S7 e U1 a banda ultralarga, il supporto a Matter, una superficie retroilluminata più ampia e un sensore di temperatura e umidità. Lo scorso anno Gurman aveva dichiarato che Apple stava considerando la possibilità di rilasciare un HomePod mini di nuova generazione con novità minori, tuttavia pare che quei piani siano stati abbandonati.