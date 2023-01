Il debutto della famiglia Galaxy S23 si avvicina e ormai mancano pochi giorni al primo febbraio, data in cui si terrà l’evento Galaxy Unpacked. L’azienda coreana aumentando l’hype riguardo i nuovi flagship e sta fornendo alcuni dettagli ufficiali sui device.

In particolare, il Galaxy S23 si preannuncia un camera-phone senza compromessi grazie ad una fotocamera di assoluto livello. Tra le feature più attese ci sono le nuove funzionalità fotografiche che permetteranno al flagship di scattare foto perfette in ogni condizione.

Come mostrato su YouTube, il nuovo teaser mostra le potenzialità del device durante gli scatti in notturna. Nonostante con ci siano ancora molti dettagli sul funzionamento della modalità di scatto, le premesse sono estremamente interessanti.

Samsung si sta preparando all’arrivo dei Galaxy S23, i flagship si preannunciano dei camera-phone senza precedenti

Possiamo immaginare che la Night Mode interverrà per elaborare le immagini e migliorare la qualità dell’immagine oltre a ridurre il rumore. Per quanto riguarda la modalità Space Zoom, invece, Samsung sembra promettere la possibilità di scattare foto incredibili alla Luna e alle stelle.

Quasi certamente, le capacità fotografiche evolute saranno presenti su Galaxy S23 Ultra. Non è chiaro se Samsung le renderà esclusive per questo device o verranno introdotte anche sulla versione base e Plus. In ogni caso, ci aspettiamo la possibilità di scattare foto professionali con qualsiasi device della nuova serie di top di gamma.

Ricordiamo che, stando alle indiscrezioni trapelate, il comparto fotografico di Galaxy s23 Ultra sarà composto da: