Zoe Saldana è senza dubbio una delle attrici più talentuose e di successo viste sul grande e piccolo schermo. L’attrice americana, con origini Dominicane, ha esordito nel 1999 durante un episodio di Law & Order – I due volti della giustizia e da allora la sua carriera non si è più fermata.

La Saldana, infatti, ha saputo conquistare il pubblico e la critica grazie alle sue performances emotivamente coinvolgenti. Ecco quindi che diventa un punto fermo per la produzione e i registi la scritturano spesso per blockbuster e pellicole che entrano di diritto nella storia del cinema moderno.

L’attrice ha recitato in quattro delle sei pellicole che hanno fatto registrare il maggiore incasso al botteghino. Nello specifico, tutti questi film hanno superato i due miliardi di dollari e si tratta di Avatar (2009), Avengers: Endgame (2019), Avengers: Infinity War (2018) e Avatar: La via dell’acqua (2022).

Zoe Saldana è l’unica attrice ad aver partecipato alla maggior parte dei film più importanti e di maggior successo nella storia del cinema

In Avatar e il suo sequel Avatar: La via dell’acqua interpreta Neytiri, una Na’vi che abita sul pianeta Pandora, un paradiso sfruttato dagli umani come riserva mineraria. In Avengers: Infinity War e nel sequel Avengers: Engame, l’attrice interpreta Gamora, figlia del titano pazzo Thanos, principale nemico dei Vendicatori.

Questi successi al botteghino dimostrano la capacità di Saldana di scegliere con particolare attenzione i ruoli, ma anche la capacità di impersonare al meglio personaggi profondamente diversi. Ecco quindi che il talento di Zoe Saldana è innegabile e l’aver recitato in quattro delle sei pellicole più influenti dell’ultimo periodo non fa che aumentare le quotazioni dell’attrice.