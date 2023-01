Le indiscrezioni riguardanti la PlayStation 5, una versione aggiornata e potenziata della console Sony, si susseguono ormai da molto tempo. Nonostante la versione base e la Digital Edition (priva del lettore ottico) siano state presentata circa due anni fa, l’azienda nipponica sta già lavorando ad un nuovo modello evoluto.

Secondo gli analisti, non solo la PlayStation 5 Pro è reale ma Sony la presenterà anche a breve. Una fonte vicina al colosso giapponese ha affermato che l’azienda si sta preparando al debutto ufficiale.

Il lancio potrebbe avvenire già nel 2023, con particolare attenzione alla prima metà dell’anno. Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali, la data scelta potrebbe essere il 20 aprile.

Sony sembra pronta al debutto di PlayStation 5 Pro, la versione evoluta della console avrà hardware rinnovato e maggiore potenza

Prendendo per buona questa data, Sony presenterà PlayStation 5 Pro circa due anni e mezzo dopo il debutto della nuova generazioni di console. Le prestazioni espresse da questa piattaforma saranno, per forza di cose, maggiori rispetto alle versioni attualmente in vendita.

Sony potrebbe adottare delle soluzione hardware inedite, andando ad integrare un chipset AMD che quindi migliorerebbe la potenza computazionale. Tuttavia, non si tratta delle uniche modifiche attese. Infatti, potrebbe essere modificata anche la gestione termica con l’introduzione di un nuovo sistema di raffreddamento.

Le indiscrezioni sembrano indicare che PlayStation 5 Pro sarà raffreddata a liquido invece che con l’attuale miscela di metallo liquido. Si tratta di una soluzione che permetterebbe una migliore gestione delle temperature e, al tempo stesso, potrebbe risolvere anche il problema della fuoriuscita di metallo liquido che affligge alcuni modelli.