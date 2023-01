Su Amazon si può trovare davvero di tutto, sia dispositivi elettronici che beni di prima necessità, come ad esempio il set di lampadine Osram, in vendita ad un prezzo quasi mai visto, addirittura inferiore ai 6 euro totali, considerando 3 unità E27.

Il risparmio è garantito per tutti gli utenti che decidono di iscriversi subito al nostro canale Telegram centrato su Amazon, in questo modo ogni giorno si hanno i codici sconto e le offerte Amazon sul proprio smartphone, con prezzi quasi mai visti prima d’ora.

Amazon, tantissimi sconti, ma questi prezzi sono assurdi

Le lampadine LED sono il prodotto ideale per gli utenti che vogliono risparmiare sulla bolletta dell’energia elettrica, infatti in questo modo si ha la possibilità di godere della medesima potenza equivalente, riuscendo a ridurre al massimo i consumi.

Su Amazon è possibile acquistare un Set di lampadine LED, base E27 nella confezione da 3 unità, di marca Osmar, a soli 5,80 euro (l’intero set), con uno sconto del 54% rispetto al listino originario di 12,59 euro. Premete qui per acquistare.

Il prodotto dell’articolo non presenta un design particolare, né forme differenti dagli standard a cui siamo solitamente abituati, non è dimmerabile, né regolabile via bluetooth/wifi. E’ una classica lampadina con bianco caldo (2700K), 1055 lumen, perfetta per sostituire le lampadine tradizionali con potenza equivalente, come anticipato, di 75 watt.

Per un maggiore dettaglio, è bene sapere che il singolo pezzo verrebbe a costare 1,93 euro, un risparmio incredibile rispetto a quanto effettivamente è possibile trovare altrove. La spedizione viene gestita direttamente da Amazon, di conseguenza è molto più rapida rispetto ad altre occasioni.