Amazon, fate attenzione alla nuova truffa del finto corriere

La truffa del phishing, ovvero la falsificazione di siti web o email per raccogliere informazioni personali o finanziarie degli utenti, è sempre più diffusa online. Una delle truffe più recenti e frequenti riguarda la ricezione di email che si spacciano per Amazon e invitano gli utenti a cliccare su un link per ricevere una spedizione in consegna, spesso utilizzando la scusa di un pacco bloccato in una fantomatica dogana.

Amazon: come sfuggire dalle grinfie dei truffatori

Chi cade nel tranello si ritrova a dover inserire i propri dati personali e finanziari su un sito fasullo. Per evitare di cadere in questa trappola, è importante effettuare pagamenti online solo tramite il sito ufficiale della società e non tramite link ricevuti via email o messaggio privato. In caso di ricezione di email o messaggi sospetti, è possibile contattare direttamente l’azienda per verificare l’autenticità della richiesta. Inoltre, società legittime come Amazon non chiederanno mai informazioni personali o finanziarie via email. Quindi in caso di dubbi, è meglio non rispondere e cancellare immediatamente il messaggio ricevuto.

Altri consigli per evitare di finire nella frode:

Usare un software di sicurezza aggiornato per proteggere il proprio dispositivo da virus e malware

per proteggere il proprio dispositivo da virus e malware Non cliccare su link o allegati di email o messaggi sospetti

o messaggi sospetti Non fornire mai informazioni personali o finanziarie via email o messaggio privato

via email o messaggio privato Utilizzare solo siti web ufficial i per effettuare acquisti online

i per effettuare acquisti online Utilizzare una carta di credito virtuale per effettuare acquisti online, in modo da proteggere i propri dati personali e finanziari.

Infine ricordate, spesso queste truffe sono ben costruite e sembrano essere inviate da aziende legittime. Seguendo queste precauzioni e rimanendo attenti, sarà possibile evitare di essere vittima di questo tipo di truffe online.