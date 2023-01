Konami Digital Entertainment vuole celebrare al meglio il proprio Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS per i sei anni dal lancio. Ecco quindi che tutti i giocatori potranno partecipare alla Campagna per il 6° anniversario e scoprire tutte le novità esclusive.

I Duellanti riceveranno numerosi bonus log-in per potenziare i propri Deck ma non solo. Infatti, sarà possibile riscattare anche un’esclusiva edizione Legend Foil Rarity dell’amata carta Forza Riflessa.

Questa carta trappola sarà caratterizzata da una nuova animazione di attivazione celebrativa. L’animazione sarà basata sui sei anni di duelli digitali e permetterà ai giocatori di vecchia data e a quelli nuovi di riscoprirne le origini. Dal punto di vista dei poteri, invece, quando un mostro nemico si lancia all’attacco, il Duellante potrà giocare Forza Riflessa per distruggere tutti i mostri in posizione di attacco presenti sul campo avversario.

È evidente che Forza Riflessa è una carta molto potente in Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS e quindi necessaria in ogni Deck. Tuttavia, questa non sarà l’unica sorpresa durante la Campagna per il 6° anniversario. I Duellanti potranno riscattare gratuitamente:

Un totale di 20 Pacchetti – 10 Pacchetti dal 43º Mini BOX e 10 dal 44º Main BOX

1 Dream Ticket UR (Lucido), 1 Dream Ticket SR (Lucido), 3 Ticket UR (Prismatico, Lucido, Normale) e 3 Ticket SR (Prismatico, Lucido, Normale). Tutti distribuiti nell’arco di 8 giorni

1.000 Gemme bonus

Uno Skill Ticket

Un Ticket personaggio

Game Mat e Card Sleeve celebrativi 6° anniversario

Ricordiamo che la popolarità di Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS è in continuo aumento e il gioco ha raggiunto e superato i 150 milioni di download in tutto il mondo. Considerando i Deck dei Duellanti in tutto il mondo, si contano oltre 77.7 miliardi di carte con oltre 6 miliardi di Duelli complessivi. Per maggiori informazioni sulla Campagna per il 6° anniversario visitate il sito ufficiale.