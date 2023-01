ROCCAT, il marchio dedicato alle periferiche per PC di Turtle Beach Corporation, ha presentato la nuova tastiera da gaming Magma Mini. Si tratta di una periferica pensata per chi predilige un look minimal ma senza rinunciare a molteplici funzionalità.

La Magma Mini presenta un ingombro pari al 60% delle classiche tastiere full-size. Essendo molto compatto, i giocatori PC possono avere maggiore spazio da dedicare ai movimenti del mouse sulla propria scrivania.

Nonostante le dimensioni, questa tastiera può contare su una retroilluminazione a cinque zone programmabili basate sulla tecnologia AIMO RGB di ROCCAT. Sfruttando questa tecnologia, sarà possibile sincronizzare i colori della tastiera con quelli degli altri prodotti abilitati AIMO di ROCCAT come il mouse Burst Pro e le cuffie Elo 7.1 Air o USB.

ROCCAT ha lanciato la Magma Mini, una nuova tastiera da gaming compatta pensata per chi vuole avere tanto spazio sulla scrivania

La risposta ai comandi è garantita da switch a membrana con un punto di attivazione intermedio, il che la rende estremamente rapida. I gamer PC, inoltre, potranno contare sulla tecnologia proprietaria EasyShift[+] per assegnare una funzione secondaria ai tasti più utilizzati. In questo modo sarà possibile configurare la Magma Mini per adattarsi alla perfezione alle proprie esigenze.

L’attenzione posta da ROCCAT nella progettazione e nella realizzazione di questa tastiera si nota da tante piccole accortezze. La certificazione IP33 garantisce la resistenza all’acqua e alla polvere. Il cavo di alimentazione della tastiera si trova nella parte sinistra per non intralciare il movimento del mouse nelle fasi più concitare. Infine, è possibile premere fino a 20 tasti contemporaneamente grazie all’avanzata tecnologia anti-ghosting.

Come dichiarato da Juergen Stark, Presidente e CEO di Turtle Beach Corporation: “Magma Mini è la mini-tastiera PC che si distingue perché unisce il popolare formato 60% alle prestazioni e all’illuminazione RGB per cui ROCCAT è conosciuta. Magma Mini offre anche una protezione durevole con classificazione IP33 contro polvere, particelle e liquidi, e la sua fascia di prezzo la rende una scelta facile per i giocatori PC che vogliono aggiungere l’illuminazione RGB al loro desktop”.

La tastiera è disponibile sul sito ufficiale del produttore ad un prezzo di lancio di 49,99 euro. I pre-ordini sono già aperti e ROCCAT comunicherà nei prossimi giorni la data di lancio ufficiale.