Lenovo stava lavorando allo sviluppo di una console mobile pensata per tutti gli appassionati di videogiochi. Il nome di questo device era Legion Play ma il progetto è stato cancellato definitivamente prima che diventasse ufficiale.

La presentazione era prevista addirittura durante il MWC 2021, ma il produttore ha scelto di rinunciare al progetto senza un apparente motivo. La cosa più sorprendente è che alcune versioni di Lenovo Legion Play erano state prodotte come prototipi da dedicare ai test interni.

Considerando il progetto chiuso, appare ancora più sorprendente scoprire che alcuni di questi modelli sono attualmente in vendita in Cina. Gli utenti possono acquistare ed utilizzare le console, anche se si tratta di prototipi.

Alcuni versioni prototipo di Lenovo Legion Play sono acquistabili in Cina nonostante lo sviluppo della console sia stato cancellato definitivamente

La console Lenovo Legion Play è caratterizzata da un display da 7 pollici e dalla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 888. Il pannello supporta HDR10 mentre come sistema operativo troviamo Android 11. Gli speaker frontali restituiscono un suono immersivo mentre la batteria da 7.000mAh garantisce l’autonomia necessaria per giocare in mobilità.

Per il gaming, la console presenta due joystick posizionati alle due estremità dell’impugnatura, un D-pad e quattro tasti per tutte le funzionalità in-game. Sono presenti anche due dorsali per attivare funzionalità alternative oltre ad ulteriori tasti per aprire le impostazioni e tornare al menù princiaple.