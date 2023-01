L’operatore virtuale Feder Mobile ha recentemente lanciato le nuove offerte Spin 30 e Spin 70 rispettivamente a 4.99 e 6.99 euro al mese. Queste due offerte saranno disponibili, salvo cambiamenti, fino al 31 gennaio 2023.

I nuovi clienti possono sia attivare un nuovo numero che richiedere la portabilità da un qualsiasi altro operatore nazionale. Scopriamo insieme cosa comprendono queste due offerte.

Feder Mobile lancia due nuove offerte

Iniziamo subito con la Spin 30, che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 30 SMS verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico internet mobile, il tutto al costo di 4,99 euro al mese. L’offerta Spin 70 prevede invece minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico internet mobile, in questo caso al costo di 6,99 euro al mese.

Per entrambe le offerte, come spesa iniziale è previsto un costo unico pari a 19,90 euro, con inclusi costo della SIM, costo di attivazione e spese di spedizione. Con le sue offerte tariffarie, in caso di superamento dei Giga mensili è previsto il blocco automatico della navigazione, ma in questo caso il cliente può attivare uno dei pacchetti aggiuntivi dedicati.

Con le offerte proposte da Feder Mobile, il costo mensile viene addebitato su credito residuo. Se quest’ultimo risulta insufficiente al momento del pagamento, la fruizione dei bundle viene sospesa e il traffico voce, gli SMS e il traffico dati vengono tariffati a consumo con il Piano Base Feder Mobile, fino a esaurimento del credito e salvo opzioni aggiuntive attive sulla linea. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.