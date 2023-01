Elon Musk, con una perdita di 182 miliardi di Dollari l'imprenditore entra nel Guinness

Il CEO di Tesla e SpaceX, Elon Musk, è entrato nel Guinness dei Primati per aver perso la maggiore quantità di denaro personale. Secondo Forbes, il patrimonio di Musk è crollato di ben 182 miliardi di dollari dal novembre 2021, anche se altre fonti suggeriscono che la perdita potrebbe essere vicina ai 200 miliardi di dollari.

Elon Musk: imprenditore premiato dal Guinness World Records

Questa perdita supera di gran lunga il precedente record di 58,6 miliardi di dollari stabilito dall’investitore giapponese Masayoshi Son nel 2000. La causa principale alla base di ciò è stata l’andamento del titolo di Tesla, il cui valore è diminuito del 65% nel 2022. Senza pensare poi all’acquisizione di Twitter. Quest’ultima ha causato problemi, in quanto l’imprenditore è stato costretto a tagliare il personale per contenere i costi, ma ciò non ha avuto un impatto positivo sulla qualità del servizio.

Attenzione, Elon Musk ovviamente non ha alcun tipo di problema finanziario malgrado il brusco crollo. L’imprenditore resta una delle persone più ricche del mondo, con un patrimonio netto stimato di molte decine di miliardi di dollari, e entrambe le sue aziende, Tesla e SpaceX, continuano a prosperare e raggiungere traguardi importanti.

Per quanto riguarda la certificazione del Guinness World Records, questa non è stata rilasciata a seguito di una richiesta da parte dell’uomo o delle sue aziende, ma è stata conferita in base ai dati ufficiali che confermavano la perdita di denaro personale. Questi ultimi spesso nascono da dati quantitativi e non riflettono necessariamente il successo o l’importanza di un individuo o di un’azienda. Dunque, non bisogna interpretare tale “fallimento” come una sconfitta personale o aziendale. La certificazione è finita direttamente sul blog ufficiale dell’associazione.