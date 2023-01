passaporto-online-2023-scopriamo-insieme-come-si-fa-ed-i-tempi-necessari

Il passaporto elettronico sostituisce il vecchio passaporto, contiene un microchip con i dati biometrici e può essere richiesto online. L’attesa per ottenere un passaporto in Italia è spesso lunga e complicata ma non del tutto impossibile con la giusta guida passo passo.

Ricordate che quando il documento scade, così come in caso di smarrimento, furto o danneggiamento del passaporto, è comunque necessario effettuare la procedura per un nuovo rilascio.

Passaporto online: ecco come prendere appuntamento

La prima cosa da fare è la richiesta di appuntamento per il passaporto. Per richiedere il passaporto online, è necessario prima prenotare un appuntamento sul sito della Polizia di Stato. Non è possibile ottenere un passaporto senza recarsi fisicamente al commissariato, salvo casi straordinari (gravi problemi di salute certificati). Questo perché è necessaria l’identificazione e la rilevazione delle impronte digitali. Il ritiro del documento avverrà successivamente con un secondo appuntamento, a meno che non si scelga di riceverlo per posta.

Di seguito la procedura per prenotare l’appuntamento:

Collegarsi al sito www.passaportonline.poliziadistato.it e cliccare su Citizen Access.

Accedere con SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

o (Carta d’Identità Elettronica). Cliccare su Inserisci appuntamento e scegliere tra le questure o i commissariati disponibili quella in cui si desidera prenotare l’appuntamento.

Dal calendario, selezionare la prima data e fascia oraria disponibile. Se non ci sono date disponibili, è consigliabile recarsi fisicamente in questura, soprattutto se ci sono i presupposti per l’applicazione della procedura d’urgenza.

Inserire i dati del richiedente e scegliere la modalità di ritiro (in ufficio o ricevuta per posta).

NB: Nella compilazione della domanda di rilascio del passaporto, alla domanda “È a conoscenza di motivi che impediscono il rilascio del passaporto? (Art. 3 L. 1185/67)” inserire la risposta “NO” nel caso in cui non si abbiano precedenti penali.

Cliccare sul pulsante Crea ricevuta e verificare di aver ricevuto la ricevuta dell’appuntamento via e-mail (controllare anche la casella SPAM). Stampare la ricevuta con il riepilogo dei dati e portarla con sé all’appuntamento insieme agli altri documenti necessari. Se dovete presentare più di una domanda (ad esempio, tutta la famiglia ha bisogno di un passaporto), dovrete prenotare più appuntamenti attraverso l’agenda online.