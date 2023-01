su-questo-pianeta-appena-scoperto-si-festeggia-capodanno-sei-volte-al-mese

Gli astronomi hanno appena scoperto che esiste un pianeta tre volte più grande di Giove che orbita intorno a una stella nana a 530 anni luce dalla Terra. Questo pianeta compie un’orbita intorno alla stella ogni 120 ore. In altre parole, se si vivesse in questo luogo, si avrebbero sei occasioni al mese per comportarsi come se fosse la vigilia del nuovo anno e uscire a divertirsi.

Il pianeta TOI-778 b è un “gioviano caldo”, ovvero un globo simile a Giove, ma che si trova così vicino alla sua stella da essere incandescente. Questa vicinanza causa una serie di condizioni estreme, tra cui temperature abbastanza elevate da fondere il ferro e un’orbita che ruota una volta ogni poche ore.

Il pianeta è simile a Giove

Per questo motivo, se doveste scegliere questo pianeta come vostra dimora permanente, avreste motivo di festeggiare l’inizio di un nuovo anno circa una volta ogni cinque giorni. Se si sa che Mercurio, il pianeta del Sistema Solare più vicino al Sole, dista circa 46 milioni di chilometri dalla nostra stella, si può avere una stima approssimativa della sua vicinanza. Nonostante ciò, TOI-778 b continua a mantenere la sua distanza di 9 M.K.

Se scoprissimo che una qualsiasi forma di vita potrebbe vivere sulla superficie di un pianeta del genere, non saremmo autorizzati a dare una festa, ma fortunatamente gli scienziati scoprono nuovi pianeti (quasi) ogni giorno. Quindi non dovremmo preoccuparci di questo. Secondo il Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), gestito dalla NASA, finora sono stati trovati più di 6.000 pianeti extrasolari. Tra questi pianeti ce ne sono due che potrebbero contenere acqua liquida sulla loro superficie.