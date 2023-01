Antico Egitto, trovate teste di coccodrillo nelle tombe egizie

Gli archeologi hanno recentemente fatto una scoperta sorprendente in Egitto: nove teschi di coccodrillo avvolti in stoffa sono stati trovati nella necropoli tebana nella valle di North Asasif vicino a Luxor. Questa è la prima volta che vengono trovati resti non mummificati di coccodrilli in una sepoltura umana dell’Antico Egitto. Ma perché?

Antico Egitto: perché c’erano delle teste di coccodrillo nelle tombe

L’analisi ha dimostrato che i teschi dovevano essere stati posizionati lì durante le cerimonie funebri circa 4000 anni fa, nel periodo del Medio Regno. Si trattava di giovani coccodrilli del Nilo, che misuravano fino a 5 metri, sepolti all’interno della tomba di una coppia di funzionari di alto grado. Nonostante esista una divinità egizia con la testa di coccodrillo, Sobek, gli archeologi escludono che i resti siano stati posizionati come “pegno” per la divinità. Al momento, non si conosce il motivo per cui questi rettili siano stati trovati nella tomba.