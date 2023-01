L’anno nuovo porta sicuramente a “tirare le somme” di ciò che è stato il 2022, 365 giorni ricchi di novità, ma anche di notizie che non avremmo effettivamente mai voluto sentire. Focalizzando la nostra attenzione sulle pellicole cinematografiche, possiamo fare una piccola classifica dei top/flop dell’intero anno.

Al netto di Avatar 2: La via dell’acqua, film che sta letteralmente viaggiando con il vento in poppa stracciando record su record, l’anno appena trascorso non è stato troppo ricco di film best seller, se non per quanto riguarda Top Gun – Maverick, la pellicola di Tom Cruise, che l’ha visto tornare nei panni del pilota dopo decenni dal titolo originario, è stata l’unica in grado di contrastare l’incredibile dominio dell’universo Marvel, raggiungendo la quarta posizione nella classifica annuale.

Scoprite quali sono in esclusiva le offerte Amazon, con anche i codici sconto gratis, iscrivendovi subito a questo indirizzo.

Film al cinema, ecco la classifica annuale

Appena giù dal podio troviamo The Batman, con la recentissima interpretazione di Robert Pattinson, ottima reintepretazione di un ruolo che hai visto i più grandi interpreti del settore. I migliori restano senza dubbio Doctor Strange e Thor, un segnale di quanto il pubblico apprezzi il MCU, sebbene Black Panther non abbia raggiunto il livello desiderato, ed in parallelo nemmeno Jurassic World: Dominion sia effettivamente stato in grado di sfondare il cuore di milioni di utenti.

I flop più grandi, dati alla mano, sono riservati ai titoli italiani, quali La Stranezza o Sei Personaggi in cerca d’autore, con un piccolo accenno ad Uncharted, la pellicola di Sony lasciava grandi speranze di successo, ma purtroppo così non è stato, nonostante comunque i numeri non siano così pessimi.