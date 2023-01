Questo 2023 ci regalerà, nonostante tutte le incertezze del momento, dei spiragli di speranza, e lo fa grazie ad alcuni dei film più interessanti che usciranno a breve in tutte le sale del mondo. Parliamo di alcuni di questi.

“M3GAN” (6 gennaio)

Gennaio è tradizionalmente una discarica per i brutti film, ma l’entusiasmo è cresciuto costantemente intorno all’uscita di questo film horror dall’uscita del suo trailer diversi mesi fa. Il film ruota attorno a uno scienziato che sviluppa un bambino androide realistico come “amico” per la sua nipote orfana. M3GAN sembra il compagno perfetto e risponde obbedientemente ai comandi del suo creatore. Ma ben presto, la creazione inizia a prendere il dovere di proteggere la sua compagna di giochi. Dopo aver prodotto film horror come “Smile” e “Barbarian“, questo raccapricciante festival di Jason Blum e del regista James Wan (“Annabelle”) sembra che lancerà il 2023 prima di tutti quanti.

’80 per Brady’ (3 febbraio)

“80 for Brady”, a settimane di distanza da “Book Club 2”, potrebbe essere il miglior regalo cinematografico che il 2023 ha da offrire. Ispirato da una storia vera, quattro amici di lunga data che idolatrano Tom Brady, l’ex quarterback dei New England Patriots (e produttore del film), è partito per un viaggio a Houston per vedere lui e la squadra giocare nel Super Bowl LI. a Gisele Bündchen, ma subito dopo il film prenderà una piega davvero strana.

“L’ultimo ballo di Magic Mike” (10 febbraio)

Il terzo film di Mike Lane (Channing Tatum a 42 anni) trascinato a Londra dal suo amante benestante (Salma Hayek) per un’esibizione final . Poco altro è stato annunciato sulla trama, ma quando mai “Magic Mike” ha parlato di trama? Secondo Soderbergh, il film culmina in una sequenza di danza di 30 minuti.

“John Wick: Capitolo 4” (24 marzo)

“John Wick: Chapter 4” finalmente si fa strada sugli schermi a marzo, che è un’ottima notizia per i fan di Keanu Reeves, che aspettavano questo momento da “John Wick” (2014), “John Wick: Chapter 2” (2017) e “John Wick: Chapter 3 – Parabellum” (2019).

Con il regista della serie Chad Stahelski tornato al timone dopo un’attesa di quattro anni, compresi i ritardi dovuti alla pandemia, “Capitolo 4” continua la ricerca di Wick per affrontare l’oscuro tavolo alto che ora gli dà la caccia, introducendo una fila di star d’azione assassine nel mix di Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins (“Undisputed”) e Marko Zaror (“Redeemer”). Più tardi, nel 2023, l’universo cinematografico in piena regola di “John Wick” si svilupperà ulteriormente con lo spin-off “Ballerina“, con Ana de Armas nei panni di una ballerina mortale.

‘