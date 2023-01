L’anno 2022 è finito ma gli utenti di Telegram stanno ancora festeggiando grazie all’ultimo aggiornamento dell’anno che ha portato nuove funzionalità e miglioramenti. Sono state aggiunte tante sezioni come i media nascosti, zero utilizzo dello spazio di archiviazione, nuovi strumenti di disegno, miglioramenti per le immagini del profilo, migliori strumenti per la privacy e altro ancora.

Un anno fa, Telegram ha introdotto gli “spoiler” che ti consentono di sfocare il testo nei messaggi. La stessa funzione è ora disponibile per i media, consentendo agli utenti di sfocare foto e video, bisognerà toccarci sopra per “eliminare l’effetto blur“.

Con l’ultimo aggiornamento, sarò gestito anche l’utilizzo dello spazio di archiviazione. Gli utenti potranno aggiungere impostazioni di rimozione automatica separate per diversi tipi di archiviazione di Telegram, come contenuti multimediali da chat private, gruppi e canali. Inoltre, puoi impostare eccezioni per conversazioni specifiche.

Inoltre, Telegram ora presenta un grafico a torta di archiviazione dettagliato che ti aiuterà a visualizzare cosa sta occupando spazio e quanto.

Anche la privacy è al sicuro

Nuovi strumenti di disegno e testo. Ora è stata implementata l’attenuazione delle linee con larghezza dinamica. Inoltre, sfochi parti dell’immagine per proteggere i dati sensibili quando invii foto o schermate.

Un altro cambiamento degno di nota è la possibilità di selezionare uno sfondo, un carattere e una dimensione quando si aggiunge testo alle immagini. Inoltre, puoi aggiungere emoji animati alle immagini e saranno visibili a tutti gli utenti di Telegram, non solo agli abbonati Premium.

Nuove impostazioni sulla privacy per le immagini del profilo. La funzione ha ancora più opzioni, permettendoti di selezionare una foto pubblica separata dall’immagine visibile ai tuoi contatti o selezionare solo i clienti.

Gli amministratori di gruppo con oltre 100 membri possono disabilitare l’elenco dei membri, impedendo alle persone di accedere a persone che non inviano messaggi. Solo gli amministratori vedranno l’elenco delle persone nel gruppo quando l’impostazione è attiva.

Nuove animazioni su Android, alcuni set di emoji animati e emoji più interattivi che riproducono animazioni stravaganti quando li tocchi.

