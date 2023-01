Si sapeva che i gestori virtuali stessero sviluppando un potenziale molto interessante, proprio come promettevano inizialmente. Queste aziende, apparentemente piccole ma che oggi sono diventate molto più grandi del solito, possono oggi competere con aziende molto più potenti, le quali infatti stanno arrancando e non poco ormai da diversi mesi. Vodafone e tanti altri provider infatti non sono più come comportarsi per arginare il fenomeno dei gestori virtuali, tra i quali si distinguono alcuni nomi ormai molto famosi anche grazie alle pubblicità in TV.

Very Mobile in questo momento sta dominando grazie alle sue migliori promozioni, ecco un regalo di ben 100 giga a chi le sottoscrive

Complici anche i volti di Francesco Totti e di Zlatan Ibrahimović, Very Mobile starebbe crescendo a dismisura in Italia con le sue offerte migliori, soprattutto in un periodo del genere che rivolge al pubblico una ulteriore promozione sulle offerte scelte.

Oltre alla grandezza dei contenuti che questo gestore mette già a disposizione con le sue promozioni mobili, c’è un ulteriore regalo di cui tutti possono beneficiare scegliendone una. Infatti durante questo periodo gli utenti che opteranno per una promo di Very Mobile, potranno beneficiare di un quantitativo di ben 100 giga in più oltre a quelli già concessi dalla Promo stessa. Ovviamente i prezzi restano gli stessi e non cambiano, ma c’è solo la differenza che per un mese gli utenti potranno godersi molti più giga del solito. Ricordiamo quindi che anche l’offerta da 220 giga è interessata da questa ulteriore promozione, arrivando così a 320 giga.