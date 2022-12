Very Mobile è assurda, le offerte arrivano a 320GB gratis solo per poco

I gestori virtuali stanno riuscendo a dominare il mondo della telefonia mobile senza troppe problematiche ultimamente. Tra i provider più attivi sotto questo punto di vista e all’interno di tale branca c’è senza ombra di dubbio Very Mobile.

Ora tutto è cambiato con una continua ricerca della convenienza, la quale passa anche attraverso la quantità dei contenuti tra minuti, SMS e giga per la navigazione in Internet. Più gestori si stanno presentando alla porta degli utenti, magari con delle telefonate mirate per provare a portarli dalla loro parte al prezzo migliore disponibile.

Very Mobile distrugge la concorrenza proponendo un regalo clamoroso sulle sue offerte: arriveranno fino a 320 giga in 4G

Già diverso tempo fa si parlava di una grande inflessione da parte degli italiani nel voler cambiare gestore molto più che in passato. Le promozioni a cui tutti erano abituati sono diventate poi una vera e propria consuetudine, anche dal punto di vista dei contenuti. Nessuna novità ma soprattutto un aumento dei prezzi improvviso che ha portato più persone a virare improvvisamente verso altre soluzioni come quelle rappresentate dai gestori virtuali.

Per quanto riguarda Very Mobile, sembra essere il periodo di maggior splendore, soprattutto per quanto riguarda i contenuti. Il famoso gestore virtuale ha deciso di promuovere le sue offerte con un regalo visto il periodo di festività. Chiunque dovesse sottoscrivere le offerte entro questa settimana, potrà portare a casa un quantitativo di 100 giga in più per un mese dalla sottoscrizione. Ciò significa che anche scegliendo l’offerta da 220 giga, potrete avere un totale di 320 giga.