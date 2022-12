Netflix, nella classifica di serie tv e film più visti in Italia ci sono titoli inaspettati

La nostra amata Netflix non ci lascia mai a mani vuote ed ogni anno si impegna a deliziarci con nuove serie tv e film tutti da scoprire. La domanda però in questo periodo dell’anno sorge spontanea: qual è la classifica aggiornata dei titoli più visti in Italia sulla piattaforma? Sottolineiamo che i dati qui di seguito vanno dal 19 al 25 dicembre 2022.

Netflix: la classifica dei titoli più belli da vedere sotto le feste

Classifica Serie tv

Emily in Paris Stagione 3 Mercoledì Stagione 1 The Recruit Stagione 1 Alice in Borderland Stagione 2 Summer Job Stagione 1 Harry & Megan Serie Limitata The Sinner Stagione 4 Odio il Natale Stagione 1 To Hot to Handle Stagione 4 Alice in Borderland Stagione 1

Ebbene sì, qui avviene il colpo di scena. Mercoledì non è più al primo posto su Netflix. Nessuno se lo aspetterebbe, ma la serie tv è stata sostituita dalla nuova stagione di Emily in Paris. Tra le altre novità della settimana vi è anche Alice in Borderland Stagione 2 e Summer Job.

Classifica Film

Vediamo ora la lista dei film più visti in Italia su Netflix dal 19 al 25 dicembre 2022:

Natale a tutti i costi Glass Onion Knives Out John Wick 3 Quando Dio Imparò a Scrivere Il Grinch Harry Potter e la Pietra Filosofale Natale tutti i giorni Lezioni private Animali Fantastici I Crimini di Grindelwald Pinocchio di Guillermo del Toro

Come ben sappiamo, la classifica è formata perlopiù da nuove pellicole che non erano precedentemente in Top 10. Le uniche “già viste” sono Pinocchio di Guillermo del Toro e Quando Dio Imparò a Scrivere, entrambi da tre settimane in classifica, insieme a John Wick 3 e Il Grinch.