Netflix, Mercoledì e le serie tv che stanno facendo impazzire gli spettatori

I servizi di abbonamento streaming sul mercato ad oggi sono tantissimi, eppure Netflix continua a difendersi molto bene. Dopo un periodo di crisi e crollo degli abbonati, il colosso torna in cima alla classifica dei più nominati soprattutto grazie alla serie tv Mercoledì. Basti pensare che gli utenti iscritti nel corso del 2021 sono circa 209 milioni. Ad aiutare il servizio americano però ci sono anche altre opere. Vediamole insieme.

Netflix: è anche grazie a questi titoli se il colosso è al primo posto

Come abbiamo potuto dedurre, Mercoledì è in cima alla classifica grazie a 1,02 miliardi di ore di visione. La serie tv in collaborazione con Tim Burton ha superato persino le serie Dahmer – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer e La Casa di Carta, le quali non hanno ancora raggiunto il miliardo di ore. Pensate, l’ultima citata è al terzo posto!

Successivamente, a contribuire nella ripresa di Netflix ci hanno pensato anche la prima stagione di Squid Game e la quarta stagione di Stranger Things, rispettivamente con 1,65 miliardi e 1,35 miliardi di ore visualizzate. Queste non sono state ancora superate dalla serie di Tim Burton.

Tornando alla serie tv con protagonista Jenna Ortega, questa ha ottenuto diversi riconoscimenti: due nomination ai Golden Globe come miglior Serie Musical o Commedia, mentre l’attrice concorrerà come Miglior Attrice in una Serie Musical o Commedia. La serie di Tim Burton sulla Famiglia Addams, fin dalla sua uscita, è rimasta costantemente tra le più viste di Netflix. Chissà se col tempo supererà anche queste ultime. Lo scopriremo soltanto vivendo!