Netflix, il sipario del 2023 si apre con uno spettacolo pirotecnico di novità

Manca sempre meno all’inizio di un nuovo anno, e stavolta la piattaforma Netflix ha deciso di stupirci con gli effetti speciali, nel vero senso della parola. Il 2022 domani si concluderà con i fuochi d’artificio per poi lasciare spazio ad un nuovo elenco ricco di interessanti sorprese. Facendo il punto della situazione prima di mettere piede nelle novità, il colosso nel corso dell’anno ci ha regalato serie tv epiche come Mercoledì, Stranger Things, Dahmer, Bridgerton, e The Sandman. Sara così anche per il 2023?

Netflix: l’elenco delle novità di Gennaio

Film in arrivo

6 gennaio : THE PALE BLUE EYE – I DELITTI DI WEST POINT | Horror

: THE PALE BLUE EYE – I DELITTI DI WEST POINT | Horror 10 gennaio : KAI, L’AUTOSTOPPISTA CON L’ACCETTA | Documentario

: KAI, L’AUTOSTOPPISTA CON L’ACCETTA | Documentario 11 gennaio : RUIDO – UNA VOCE CHE NON SI SPEGNE | Drammatico

: RUIDO – UNA VOCE CHE NON SI SPEGNE | Drammatico 13 gennaio : DOG GONE – LO STRAORDINARIO VIAGGIO DI GONKER | Avventura

: DOG GONE – LO STRAORDINARIO VIAGGIO DI GONKER | Avventura 20 gennaio : JUNG_E | Fantascienza

: JUNG_E | Fantascienza 27 gennaio: YOU PEOPLE| Commedia

YOU PEOPLE| Commedia 31 gennaio: PAMELA, A LOVE STORY | Biopic

Serie Tv in arrivo

1 gennaio:

CALEIDOSCOPIO | Thriller

SGUARDO INDISCRETO | Crime

4 gennaio:

MADOFF – IL MOSTRO DI WALL STREET | Docuserie

LA VITA BUGIARDA DEGLI ADULTI | Drammatica

5 gennaio:

TOTENFRAU – LA SIGNORA DEI MORTI | Thriller

COPENHAGEN COW-BOY | Azione

GINNY & GEORGIA | Stagione 2 | Drammatica

9 gennaio:

I BINARI DEL DESTINO | K-drama

11 gennaio:

SEXIFY | Stagione 2| Drammatica/Commedia

12 gennaio:

MAKANAI | Drammatica

VIKINGS: VALHALLA | Stagione 2

KUNG FU PANDA: IL CAVALIERE DRAGONE | Stagione 2 | Animazione

13 gennaio:

SKY ROJO| Stagione 3 | Azione

BREAK POINT | Docuserie sullo sport

TRIAL BYT FIRE – UN FUOCO CHE NON SI SPEGNE | Crime/Drammatica

19 gennaio:

JUNJI ITO MANIAC | Anime

THAT’S 90 | Commedia

20 gennaio:

CANDIDATO UNICO | Commedia

BLING EMPIRE: NEW YORK | Reality

27 gennaio:

LOCKWOOD 6 CO. | Fantasy

Come avete potuto vedere, a Gennaio le proposte di Netflix e i propositi per un anno coi fiocchi non mancheranno di certo.