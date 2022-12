Il 31 dicembre si avvicina, e con esso anche l’occasione perfetta per guardare film e serie TV su Netflix con amici e parenti, nell’attesa dello scoccare la mezzanotte, l’ora X oltre la quale si sbarcherà ufficialmente nel 2023, e quindi nel nuovo anno.

Al momento sono innumerevoli le serie TV di successo a disposizione su Netflix, gli utenti sono assolutamente appassionati da Mercoledì, una delle più viste di sempre, in grado di superare anche il miliardo di ore di visione in pochissimo tempo (se non la conoscete è la serie che racconta le vicissitudini di Mercoledì della Famiglia Addams), senza comunque dimenticarsi di The Recruit e di Summer Job, le altre due soluzioni più richieste nel medesimo periodo.

Scoprite quali sono le offerte Amazon più interessanti del momento, con anche codici sconto gratis in esclusiva assoluta, disponibili solamente su questo canale Telegram.

Netflix, ecco quali sono i film migliori

Se invece amate maggiormente i film e le pellicole cinematografiche in generale, allora non dovrete fare altro che optare per uno a scelta tra John Wick 3, apprezzatissimo dal pubblico, con una magistrale interpretazione di Keanu Reeves, passando anche per Natale a tutti i costi, il nuovo simil cinepanettone con De Sica, senza dimenticarsi di Lezioni Private.

Tutte pellicole molto allettanti ed interessanti, impreziosite comunque da una vastissima possibilità di scelta di streaming altrettanto da non perdere assolutamente di vista. Se interessati alla sottoscrizione dell’abbonamento, ricordiamo comunque essere disponibile il piano con pubblicità, disponibile al prezzo finale di soli 5,49 euro al mese. Quanti di voi l’hanno attivato o lo attiverebbero?