TikTok non può essere più usato nelle università, ecco dove

A quanto pare TikTok avrebbe ricevuto ufficialmente il ban dopo le votazioni da parte del Senato negli Stati Uniti.

Sembra che il tutto sia partito dal timore che la celebre società possa trasferire informazioni in merito agli studenti occidentali al governo cinese. Proprio per questo motivo le università hanno iniziato a muoversi.

TikTok bannato da alcune università USA

Questo è il contenuto di una mail da parte della University of Oklahoma ai suoi studenti e dipendenti:

“In compliance with the Governor’s Executive Order 2022-33, effective immediately, no University employee or student shall access the TikTok application or website on University-owned or operated devices, including OU wired and wireless networks. As a result of the Executive Order, access to the TikTok platform will be blocked and cannot be accessed from the campus network. University-administered TikTok accounts must be deleted and alternate social media platforms utilized in their place.

The Executive Order cites ongoing national and cybersecurity concerns with the TikTok application.

Thank you for your cooperation.”

Un rappresentante del celebre social avrebbe espresso alla CNN tanto scetticismo ma soprattutto stupore in merito al cambiamento che si stava registrando proprio intorno a TikTok:

“C’è delusione per il fatto che così tanti stati stiano saltando sul carro politico per attuare politiche che non faranno nulla per far progredire la sicurezza informatica nei loro stati e che si basano su notizie infondate su TikTok. Siamo particolarmente dispiaciuti dalle conseguenze indesiderate di queste politiche affrettate che iniziano a influire sulla capacità delle università di condividere informazioni, reclutare studenti e costruire comunità attorno a squadre atletiche, gruppi di studenti, pubblicazioni del campus e altro.”