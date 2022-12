Comet sorprende i singoli consumatori con la campagna promozionale migliore del mese di Dicembre, al cui interno si possono comunque trovare numerose occasioni per godere di un risparmio quasi unico nel proprio genere, a prescindere dalla provenienza territoriale.

In netto contrasto con quanto siamo solitamente abituati a vedere, ad esempio di Euronics, oggi da Comet i prezzi sono validi ovunque in Italia, alla stessa stregua del sito ufficiale, il quale comunque garantisce la consegna gratuita a domicilio a tutti coloro che vogliono il massimo, con il minimo sforzo.

Nuovi sconti e coupon gratis da utilizzare su amazon vi aspettano oggi sul nostro canale Telegram ufficiale.

Comet, le offerte sono davvero assurde

Sono davvero tanti i prodotti in promozione all’interno del corrente volantino Comet, attivo fino al 31 dicembre ovunque in Italia, a partire dai migliori smartphone in circolazione, tra cui troviamo il richiestissimo Galaxy S22, disponibile appunto a soli 699 euro, oppure anche il rivale di sempre, l’Apple iPhone 13, in vendita nel medesimo periodo a 799 euro.

Coloro che invece si dovessero ritrovare a voler spendere cifre non superiori ai 400/500 euro, potranno optare per uno a scelta tra Xiaomi 11T Pro, Edge 30 Lite, Edge 30 Neo, redmi Note 11S, galaxy S20+ ed altri ancora, tutti prodotti più o meno recenti che garantiscono ottime prestazioni, a prezzi sicuramente ridotti rispetto ai precedenti. Ricordiamo comunque che le condizioni di vendita non cambiano rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che tutti sono no brand e presentano la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.