Wonder Fitter è un interessante gadget che consente di allenarsi nel tiro con l’arco in modo sicuro e realistico, anche a casa. Utilizza una struttura progettata per riprodurre il gesto del tiro con l’arco in modo naturale e la simulazione virtuale per un’esperienza immersiva. Questo progetto sta ottenendo un enorme successo su Kickstarter, ma è ancora possibile approfittare del periodo di promozione per acquistare un’unità a prezzo scontato.

Fino ad oggi, per allenarsi con un arco, era necessario andare in strutture apposite o cercare spazi aperti sicuri, o accontentarsi di simulazioni virtuali che non offrivano la stessa sensazione del mondo reale. Con Wonder Fitter, invece, si trova un compromesso ideale, poiché si utilizza un arco e una freccia simili a quelli tradizionali, ma con l’aggiunta di una speciale appendice cava che cattura la freccia dopo che è stata scoccata e rileva i dati sulla direzione e velocità, inviandoli poi al simulatore virtuale.

Il simulatore riprodurrà quindi l’effetto su un display o su visori indossabili. Il principio è simile a quello dei simulatori di golf indoor, che consentono di fare un vero e proprio swing con attrezzature standard, mostrando poi la riproduzione virtuale del volo della pallina su un campo digitale.

Wonder Fitter offre un software con diversi scenari per imparare a tirare con l’arco, perfezionare il gesto o semplicemente divertirsi, anche per i più piccoli. Ci sono diverse situazioni ricreate, dal classico bersaglio a animaletti da cacciare per migliorare la mira. È ancora possibile finanziare questa idea con una spesa di 235 euro, ovvero con il 38% di sconto rispetto al prezzo finale una volta che sarà disponibile nei negozi. Le spedizioni sono previste per febbraio 2023.