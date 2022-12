App natalizie: se hai Android e dei figli irrequieti intrattienili con questo elenco

Almeno a Natale vorresti avere un momento in cui poter respirare senza dover stare con gli occhi perennemente incollati sui tuoi figli? Allora ti consigliamo una serie di app natalizie che ti permetteranno almeno di preparare la cena indisturbata.

App natalizie: di applicazioni per intrattenere i bambini ce ne sono di ogni genere

Avete provato con tutte le app di questo mondo ma i vostri bambini sono insaziabili? Innanzitutto tentate di farli giocare con i vecchi e amatissimi pennarelli ponendogli di fronte un foglio già disegnato o bianco. Se questa soluzione non funziona, allora chiedete aiuto alle app natalizie. Tra le migliori nella categoria (utili anche a voi adulti) ci sono:

Con l’app Christmas Songs è possibile ascoltare e cantare le migliori canzoni di Natale con tanto di gobbo sullo schermo. Insomma, una sorta di CantaTu! Tra i brani presenti compaiono Silent Night, We Wish You a Merry Christmas, Jingle Bells, The 12 Days of Christmas, Go Tell It On The Mountain, Deck the Halls, We Three Kings, The First Noel, Oh, ecc…

Christmas Photo Frames

Christmas Photo Frames invece si occupa di foto. Questa consente di personalizzarle donandogli un tema Natalizio grazie a cornici con alberi, palle di natale e chi più ne ha più ne metta.

Christmas Gift List

Non avete un briciolo di organizzazione? Grazie a tale app potrete gestire i regali natalizi fatti creando una lista protetta da password così da essere impenetrabile.

Snowy Christmas Countdown

Concludiamo con l’app Snowy Christmas Countdown, che solo dal nome si fa ben intendere. Questa vi aggiorna quotidianamente su quanti giorni manchino al Natale, ma in maniera del tutto nuova!